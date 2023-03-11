Ruh sağlığı uzmanından "Depremzedelere onları unutmadığımızı göstermeliyiz" uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ruh sağlığı uzmanından "Depremzedelere onları unutmadığımızı göstermeliyiz" uyarısı

AA

Ruh sağlığı uzmanından "Depremzedelere onları unutmadığımızı göstermeliyiz" uyarısı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yakup Albayrak depremzedelere yalnız olmadıklarının hissettirilmesi gerektiğini söyledi.

Albayrak, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden olduğunu hatırlattı.

Afetin psikiyatrik sonuçları olacağını, çünkü birçok insanın yakınlarını kaybettiğini belirten Albayrak, "İnsanlarda yas reaksiyonu oluşuyor. Kayıpları olmayanların gündelik hayatları bozuluyor, işleri kayboluyor, evleri yıkılıyor. Yani gündelik aktivitelerde ve gündelik hayatta önemli bir yıkım söz konusu ve bunun da en azından çok kısa vadede hemen normale dönmesi çok mümkün görünmüyor. Normale dönse bile bu depremin psikiyatrik ve psikolojik etkisi çok uzun süre devam edecek." dedi.

Albayrak deprem sonrasında depresif bozuklukların arttığının altını çizerek şöyle devam etti:

"Yakın zamanda özellikle bir aylık periyotta akut stres bozukluğuyla ilgili bize de birçok başvuru oldu. Bu dönemde psikiyatrik açıdan hastalara, depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmalıyız. Çünkü bunun getirdiği hem yakın zamanda hem de uzak dönemli bazı sonuçları olacak. Yakın dönemde akut stres bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğuna bağlı depresif bozukluklar gelişebilir. İnsanlar bazı olumsuz fikirlere kapılabilirler. Bizim psikiyatrik açıdan mutlaka bu bireylere ulaşmamız ya da bu bireylerin bize ulaşması gerekiyor."

Kadın, çocuk ve engelli depremzedelere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini dile getiren Albayrak, "Engelli çocuklara bakım veren annelerle ilgili özel çalışmalar yapılmalı. Eğer mümkünse orada rehabilitasyonlarının devam etmesi, eğer değilse başka şehirlere tahliye edilmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Herkesin gözünün, kulağının, kalbinin deprem bölgesinde olduğunun altını çizen Albayrak şunları kaydetti:

"Dikkatimizi oraya vermemiz gerekiyor. İnsanlar özellikle kendilerini yalnız hissettiklerinde, yani bu doğal afetle baş başa kaldıklarında depresyonları artacaktır ve dirençleri azalacaktır. Bizim uzun bir süre daha oradaki afetzedelerden haberdar olmamız gerekiyor. Onları unutmadığımızı bir şekilde belirtmemiz, onlara karşı çok hassas davranmamız gerekiyor. İnsanların kayıpları çok fazla ve bu insanlar kırılgan olabilirler. Yani bazı normal şeylere de anormal yanıtlar verebilme ihtimalleri var. Buna karşı da bizim toleranslı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Toplumca destek olmalıyız. Yani bizim toplum olarak yapmamız gereken şey onları unutmadığımızı hatırlatmak. Onların yaşamı normale dönünceye kadar da ruhumuzun, kalbimizin onlarla olduğunu bilmelerini hatırlatmak."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Dubleks dairedeki gizli bölümde kaçak sigara imalathanesi
YEREL HABERLER Dubleks dairedeki gizli bölümde kaçak sigara ...
Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı: SAT-2 serotipi şap hastalığı aşısı hazır
YEREL HABERLER Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı: SAT-2 ...
Tekirdağ'da üretilen yük konteynerleri afetlerde "yaşam konteyneri"ne dönüştürülebilecek
YEREL HABERLER Tekirdağ'da üretilen yük konteynerleri afetlerde ...
'Trakya'da kuraklık, buğday ve arpada kök gelişimini çok etkiledi'
YEREL HABERLER 'Trakya'da kuraklık, buğday ve arpada kök gelişimini ...
Tekirdağ'da öğrenci ve öğretmenler depremzedeler için kıyafet dikiyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da öğrenci ve öğretmenler depremzedeler için ...
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 ...
Vali Yıldırım Çınarlı Anaokulunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Yıldırım Çınarlı Anaokulunu ziyaret etti
Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Tekirdağ'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi
Özel sporcu Emirhan Akçakoca, atletizmde 5 yılda 27 madalya kazandı
YEREL HABERLER Özel sporcu Emirhan Akçakoca, atletizmde 5 yılda 27 ...
Tekirdağ'da asayiş operasyonunda aranan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş operasyonunda aranan 3 şüpheli ...
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.