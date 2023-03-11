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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan hamile kadın yaralandı

AA

Tekirdağ'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan hamile kadın yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 29 yaşındaki 7 buçuk aylık hamile kadın yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde eşiyle motosikletle seyir halindeyken Eda Bulut, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Bulut, eşi tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavisi tamamlanan Bulut, taburcu edildi.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısından dolayı çok korktuğunu söyledi.

Motosikletteyken köpeklerin kendine saldırdığını ifade eden Bulut, "Eşim ayağıyla onları uzaklaştırmaya çalıştı ancak içlerinden biri beni bacağımdan ısırmış. Hiç durmadan sokaktan uzaklaştık. Bacağımın kanadığını fark ettik ve hemen Kapaklı Devlet Hastanesine gittik. Burada et parçasının da koptuğunu ve derin ısırık olduğunU gördük. Kuduz aşısı yapıldı. Isırılan bölge temizlendi." dedi.

Bulut, sokak köpekleri konusunda mutlaka önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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