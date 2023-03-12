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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA

Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince kent genelinde su kayıp ve kaçakları önleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında kurulumu tamamlanan Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemiyle (SCADA) 2022 yılında 25 milyon lira değerinde su kaybı önlendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yeraltı ve yüzey sularının daha verimli kullanılması için çaba harcadıklarını belirtti.

Her geçen gün içilebilir ve kullanılabilir suya ulaşımın zorlaştığını aktaran Albayrak, "Yarının suyunu bugünden korumak kişisel ve toplumsal olarak en önemli görevlerimizden biri olmalı. Bugünü değil, geleceği de düşünerek çalışıyoruz."ifadelerini kullandı.

- Başkan Yüksel sınavlara hazırlanan öğrencileri ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testine (AYT) hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe genelinde öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için her ay TYT ve AYT deneme sınavları yapılıyor.

Gerçek sınav ortamında yapılan deneme sınavları ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, deneme sınavına giren öğrencilere başarılar diledi.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için öğrencilere her imkanı sağlamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretlerinde Yüksel'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla da eşlik etti.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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