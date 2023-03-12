Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 102.yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programda, il genelinde okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Daha sonra İstiklal Marşı'nın ilk dokuz kıtası yarışmada dereceye giren öğrenciler tarafından, son kıtası ise protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından okundu.

Vali Yıldırım ve protokol üyeleri programın ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ve Namık Kemal Evi Derneği tarafından hazırlanan "Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemiz" konulu fotoğraf sergisi ile Mehmet Akif Ersoy’un eserlerini tanıtıcı kitap sergisini gezdi.













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