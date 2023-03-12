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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SBUAM) bünyesinde hazırlanan spor kursları ilgi görüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurslara misafir edilen depremzede çocuklar ile akademik ve idari personelin çocukları katılıyor.

Kurslarla çocukların fiziksel özelliklerinin, becerilerinin ve sosyal iletişim özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBUAM Müdürü Doç. Dr. Umut Canlı, sportif faaliyetlerin yetişkinler düzeyinde de devam edeceğini belirtti.

Çok sayıda kurs açtıklarını aktaran Canlı, "SBUAM, hazırladığı birçok bilimsel, sosyal ve sportif faaliyetler ile üniversitemize ve şehrimiz vatandaşlarına katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ'da avukatlara ruhsatnameleri verildi

Tekirdağ'da avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre tören Tekirdağ Adliyesinde gerçekleştirildi.

Sefa Çelik, İbrahim Oğur, Elvan Özkan ve Nurbanu Dinleyen’e ruhsatnameleri yapılan yemin törenle takdim edildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara başarı diledi.





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