Tekirdağ'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sinek ve haşerelere karşı dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, baharın gelmesiyle sinek ve haşerelerin çoğalmasının önüne geçmek için kentin farklı yerlerinde ilaçlama yapıyor.

Çöp toplama alanları, durgun sular ve gübrelik alanlarda çalışma yapan ekipler, dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çalışmaların 11 ilçede eş zamanlı yapıldığını belirtti.

Çalışmaları erken dönemde başlattıklarını aktaran Albayrak, "Sulak alanlar başta olmak üzere ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaz aylarında büyük rahatsızlık duyduğu sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmeyi hedefliyoruz."ifadelerini kullandı.









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