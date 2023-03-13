Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Marmaraereğlisi'nden Tekirdağ istikametine giden U.C.Y idaresindeki 34 DS 7920 plakalı otomobil ile Beste Atakur'ün kullandığı (28) 59 AVA 703 plakalı otomobil, belediye binası önündeki ışıklı kavşakta çarpıştı.
Kazada savrulan 59 AVA 703 plakalı otomobil, yol kenarındaki yön tabelası direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Beste Atakur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, diğer sürücü U.C.Y'yi gözaltına aldı.