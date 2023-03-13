57. Alay Yürüyüş Komitesi Çanakkale'ye uğurlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - 13-18 Mart'ta Çanakkale Şehitliği'nde gerçekleştirilecek 57. Alay Vefa Yürüyüşü için Tekirdağ'da tören düzenlendi.

Tarihi Valilik binası önünde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yürüyüşe destek veren kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, 26. 27. 57. Alayları Yaşatma Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, tarihi büyük bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Albayrak ise 57. Alay'ın hatırasının Tekirdağ'da yaşatılıyor olmasından mutlu olduğunu ifade etti.

14 yıldır düzenlenen etkinliklerin tamamına katıldığını belirten Albayrak, her yıl yürüyüşe katılan gönüllüleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından başlayan yürüyüş, Hükümet Caddesi'nden Köprübaşı mevkisine kadar devam etti.

57. Alay'ın üyeleri, 18 Mart'a kadar Çanakkale'ye varacak.





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