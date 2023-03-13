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Emekli edebiyat öğretmeni, Namık Kemal'in vatan sevgisini 26 yıldır gençlere anlatıyor

AA

Emekli edebiyat öğretmeni, Namık Kemal'in vatan sevgisini 26 yıldır gençlere anlatıyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan emekli edebiyat öğretmeni Sezai Kurt, Namık Kemal'in vatan sevgisini 26 yıldır gençlere aktarıyor.

Kurt, Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda inşa edilen ve 1993'te restore edilerek ziyarete açılan Namık Kemal Evi'nde 26 yıldır gönüllü olarak görev yapıyor.

Evin kurucusu şair Mehmet Serez, 1997'de evin bütün sorumluluğunu 65 yaşındaki Kurt'a bıraktı.

Kurt, 26 yıldır her gün Namık Kemal Evi'nde eşyaların bakımını yapıp, aynı zamanda ziyaretçilere Namık Kemal'in vatan sevgisini anlatıyor.

Namık Kemal Evi Sorumlusu ve aynı zamanda Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, AA muhabirine, Namık Kemal Evi'nde ünlü şairin eserleri ile vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyaların yer aldığını söyledi.

Evde, vatan şairinin eserleri, arşivi, kitapları, fotoğrafları ve çıkarmış olduğu gazetelerin yanı sıra, kentin tarihi ve kültürel eserlerinin de yer aldığını aktaran Kurt, "Tarihi Tekirdağ evleri örnek alınarak yapılan ve eşyaların toplanmasına Tekirdağlıların katkı sunduğu ev, geçmişle bugün arasında da köprü görevi yapıyor. Ziyaretçilerine tarihe yolculuk yaptıran ve araştırmacılara kaynak olan ev, her dönem yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor." dedi.

Edebiyatçı olması dolayısıyla yaptığı işe gönül verdiğini aktaran Kurt, "1997 yılında Mehmet abi bana evin anahtarlarını teslim etti. Özellikle Trakya, Kırklareli ve Namık Kemal üniversitelerinin öğrencileri son yıllarda çok daha fazla ziyaret eder oldular. İstanbul, İzmir, Edirne, Kırklareli ve diğer şehirlerden gelenler de Namık Kemal Evi'ni ziyaret ediyorlar." diye konuştu.

- "Namık Kemal'in hürriyet aşkını ve adalet kavramını gençlere aktarıyoruz"

Kurt, Namık Kemal'in şair, devlet adamı, edebiyatçı, gazeteci, tarihçi, romancı ve tiyatro yazarlığından dolayı çok yönlü bir kişi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Namık Kemal vatan sevgisini, hürriyet aşkını, adalet kavramını eserlerinde işliyor. Ama Atatürk'ün bir sözü var. Atatürk 'Benim bedenimin babası Ali Rıza Efendi, fikirlerimin babası Ziya Gökalp, duygularımın babası ise Namık Kemal'dir' demiştir. Dolayısıyla Namık Kemal burada çok önemli bir kişilik. Namık Kemal'in vatan sevgisini, hürriyet aşkını ve adalet kavramının önemini halkımıza ve özellikle gençlerimize her daim her saat, her dakika anlatmaya çalışıyoruz. Yıllardır gelen misafirlerimize hep Namık Kemal'i anlattık. İnanınız heyecanımızdan bir şey gitmedi. Aynı heyecanla bunu yapmaya çalışıyoruz."

Evi gezen Mert Kazancı da Namık Kemal Evi'nin ziyaretçilerini geçmişe götürdüğünü belirterek, herkesin gelip evi görmesi gerektiğini ifade etti.

- Namık Kemal'in eserleri

Ünlü şairin eserlerinden bazıları şöyle:

"Vatan yahut Silistre", "Gülnihal", "Akif Bey", "Zavallı Çocuk", "Kara Bela", "Celaleddin Harzemşah", "İntibah", "Cezmi", "Barika-i Zafer", "Devr-i İstila", "Evrak-ı Perişan", "Silistre Muhasarası", "Kanije", "Osmanlı Tarihi Medhali", "Bahar-ı Daniş", "Terceme-i Hal-i Nevruz Bey", "Mukaddeme-i Celal", "Tahrib-i Harabat", "Takip", "İrfan Paşa'ya Mektup", "Hürriyet Kasidesi", "Vaveyla", "Murabba", "Vatan Mersiyesi", "Renan Müdafaanamesi", "Osmanlı Tarihi" ve "Büyük İslam Tarihi."


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