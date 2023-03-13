Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada 9,70 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüpheli E.P. gözaltına alındı.
- Süleymanpaşa'da 5 bin 320 makaron ele geçirildi
Polis ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı. Aramada 5 bin 320 dolu makaron ele geçirildi.
Şüpheli V.C. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.