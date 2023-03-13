Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde otomobilden dışarıya ruhsatsız tabanca atan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi Alagül Sokak'ta şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan otomobilin camından dışarıya ruhsatsız tabanca ve 15 fişek atan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan A.S. ve İ.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Çorlu'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Jandarma ekipleri, Yenice Mahallesi'nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.



Operasyonda 10 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 15 sentetik hap, dijital hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli A.M. gözaltına alındı.

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