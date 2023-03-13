Çerkezköy'de bir iş yerinde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinde ruhsatsız tabanca satıldığı ihbarını alan Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.