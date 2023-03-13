Ergene'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Ergene Kaymakamlığı tarafından, Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, şiir, video ve tiyatro gösterileri sunuldu.

Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bülent Kasım, Belediye Başkan Vekili Ali Cengiz Yürük, Belediye Başkan yardımcıları Yüksel Baydarlı ve Mehmet Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, daire amirleri, kurum müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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