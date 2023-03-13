Tekirdağ'da trafik kazasında yaşamını yitiren Beste Atakur toprağa verildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Beste Atakur, defnedildi.

Orta Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Atakur'un cenazesi Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Atakur'un ailesi ile yakınları katıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan diğer sürücü U.C.Y, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



Marmaraereğlisi'nden Tekirdağ istikametine giden U.C.Y idaresindeki 34 DS 7920 plakalı otomobil ile Beste Atakur'un kullandığı (28) 59 AVA 703 plakalı otomobil, belediye binası önündeki ışıklı kavşakta çarpışmıştı.

Kazada savrulan 59 AVA 703 plakalı otomobil, yol kenarındaki yön tabelası direğine çarpmış, sağlık ekipleri sürücü Beste Atakur'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.











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