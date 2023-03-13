Tekirdağ'da işçi servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobille işçi servisinin karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

S.A. yönetimindeki otomobil, Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde karşı yönden gelen işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, hafif yaralanan S.A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.







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