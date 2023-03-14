Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda içki, tütün ve elektronik malzeme ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin yaptığı çalışmada kaçak içki, tütün ve elektronik malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Çorlu'ya gümrük kaçağı malzemeler getirildiği bilgisini aldı.

Ekipler, bu kapsamda durdurduğu bir araçta 31 litre kaçak içki, bir miktar kıyılmış tütün, 25 harddisk ve 15 araç motor beyni ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.









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