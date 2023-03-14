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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlenecek.



Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği ile Ergene Belediyesi tarafından düzenlenecek turnuva, 18 Mart Cumartesi Ergene Belediyesi Göl Restoran'da başlayacak.



Üç kategoride düzenlenecek müsabakalarda sporcu öğrenciler 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı ile açık kategorilerde yarışılabilecek



Her kategoride ilk 3 dereceye hak kazanan sporculara ve ilk 3 bayan sporcuya madalya verilecek.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, turnuvaya 2013 - 2014- 2015 ve 2016 doğumlu sporcu öğrencilerin katılabileceklerini belirterek sprculara başarılar diledi.



- Belediye Başkanı Yüksel, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, deprem bölgesine giderek afetzedelerle bir araya geldi.

Yüksel, önce Hatay ardından da Gaziantep illerindeki afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için çadırların kurulmasında yardımcı oldu.

Hatay ve Gaziantep illerinde afetzedeleri ziyaret ederek geçmiş oldun dileklerini ileten Yüksel, yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşandığını hatırlattı.



Yüksel, Ergene Belediyesi olarak depremin yaşandığı ilk günlerden itibaren bölgedeki afetzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yardım tırlarını, iş makine ve ekipmanları ile arama kurtarma çalışmalarına desek olmak için belediye personellerini gönderdiklerini belirtti.









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