Tekirdağ'da gelinini bıçaklayarak öldüren kayınpeder müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelinini bıçaklayarak öldüren kayınpedere müebbet hapis cezası verildi.

Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tarafların avukatları ile sanık Fehmi A, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan indirim yapılmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin eylemi haksız tahrik altında işlediğini savunarak, tahliyesini istedi.

Sanık Fehmi A. son savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini, büyük torununun da dinlenmesi gerektiğini söyledi.

İşlediği cinayetten pişmanlık duyduğunu belirten Fehmi A, "Oğlum evde yokken gelinim ve torunum yalnız kaldık. Küçük torunum ağlamaya başladı ve gelinim ona da bana da kötü sözler söyledi. Sinirlendim mutfaktan aldığım bıçak ile gelinimi banyoda bıçakladım. Olayı bir anlık sinir ile yaptım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, aranın ardından sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fehmi A. (65), 11 Ekim 2021'de, oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. (31) ile tartışmıştı. Çıkan kavgada Fehmi A, gelinini bıçaklayarak öldürmüştü.

Bir süre sonra eve gelen ve olayı öğrenen Fehmi A'nın eşi, komşularından yardım istemiş, haber verilmesi üzerine adrese gelen polis ekipleri Ayat A'nın vücudunun bazı parçalarını evin banyosundaki çöp kovasında, bazılarını ise apartmanın bahçesinde park halindeki 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında, çöp poşetinin içinde bulmuştu.

Suçunu itiraf eden Fehmi A. tutuklanmıştı.



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