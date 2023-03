Tekirdağ'da "14 Mart Tıp Bayramı" töreni düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Şenol Özcan, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.

Sağlık çalışanlarının her zaman fedakarca görev yaptığını ifade eden Özcan, "Bir yıl öncesine kadar pandemi kıskacı altında, şimdilerde ise depremin yaşandığı topraklarda zor şartlarda sağlık hizmeti vermekteyiz. Bu bizim görevimizdir. Biz bundan hiç rahatsız olmayız. Bizler bu tür zor durumlar haricinde de hatırlanmak ve saygı duyulmak istiyoruz. Son yıllarda artan sağlıkta şiddet olayları bizleri üzüyor. Bizim mücadelemiz her zaman halkımızın daha iyi sağlık hizmeti almasıdır. O yüzden bu ülkenin hekimleri olarak halkımızın sağlığı için bilimin ışığında her zaman doğruları söylemekten geri durmayacağız." dedi.

Törene, Tekirdağ Büyükşehri Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol ve sağlık çalışanları katıldı.





