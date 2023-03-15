Tekirdağ'da gümrük kaçağı 23 telefon ele geçirildi

Mart ayı emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 23 telefon ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir araç ve bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı 23 cep telefonu, 9 saat, 346 telefon aksesuarı ile bir bilgisayar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.