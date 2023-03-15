"Yeni kazılar ışığında Perinthos" paneli düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın moderatörlüğünde "Yeni kazılar ışığında Perinthos" paneli gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Perinthos'un konuşulduğu panel, zoom üzerinden düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yaraş, ülkede yaşanan deprem felaketinden dolayı son derece üzgün olduklarını söyledi.

Daha sonra panele konuşmacı olarak katılan Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Perinthos'un büyük bir antik kent olduğunu söyledi.

Perinthos'un 2 önemli limana sahip olduğunu aktaran Erdem, kazı çalışmaları ışığında yerleşimin bilinenden çok daha eskiye dayandığını belirtti.

2022 yılında akropolun doğu kısmında çalışmalara başladıklarını vurgulan Erdem, "Akropolün batı kısmında 2021 yılında doğu kısmında ise 2022 yılında çalışmalarımız başladı. Perinthos'un 6. yüzyılda zengin ve önemli bir dönem yaşadığını görüyoruz. Yaptığımız çalışmalar ışığında Trakya'nın en büyük tiyatrosunun burada olduğunu görüyoruz. Muhteşem bir tiyatro." diye konuştu.

Toplantının sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

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