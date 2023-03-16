Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi 2022-2023 Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, tıp fakültesinin üniversitenin ilk akreditasyon alan fakültesi olduğunu belirtti.

Şahin, tıp fakültesinin son yıllarda hızlı bir ilerleme kaydettiğini aktararak, çalışmalarından dolayı fakülte yönetimi, öğretim üyeleri ve idari personele teşekkür etti.

Dekan Prof. Dr. Erdoğan Gültekin de tıp fakültesinin akademik gelişim süreci, öğrencilere yönelik faaliyetler, akademik faaliyetler ve yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dekan yardımcıları Prof. Dr. Levent Cem Mutlu ve Prof. Dr. Burçin Nalbantoğlu ise tıp fakültesi lisans ve uzmanlık eğitimi, öğretim üyelerinin akademik faaliyetleri ve akademik yayınlara ilişkin sunum yaptı.

Toplantı sonunda Rektör Şahin, "Bilim, sanat, hizmet ve teşvik ödülleri" değerlendirmesi kapsamında dereceye giren tıp fakültesi akademisyenlerine teşekkür belgesi verdi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.