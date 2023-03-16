Tekirdağ'da iş yerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yavuz Mahallesi'nde bir kişinin iş yerinde uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.
A.Ö'nün iş yerinde ve evinde yapılan aramada, 46 gram metamfetamin, 33 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 44 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.