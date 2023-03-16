Tekirdağ'da bir kişi hastane bahçesinde ölü bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde bir kişi hastane bahçesinde ölü bulundu.

Çorlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlileri, bahçede hareketsiz bir kişinin yattığını fark etti.

İdareye bilgi verilmesi üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede adının Osman Yıldız (49) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirledi.

Yıldız'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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