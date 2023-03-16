Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market "Esnaf Dostu İş Modeli"ni anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market "Esnaf Dostu İş Modeli"ni anlattı

AA

Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market "Esnaf Dostu İş Modeli"ni anlattı

TEKİRDAĞ (AA) - Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market, Tekirdağ'da "Esnaf Dostu İş Modeli"ni anlatmak üzere potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen "2023 Yılı Bölgesel Road Show" etkinliğinin ilk buluşmasında konuşan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, Esnaf Dostu İş Modeli'nin hızla büyüdüğünü ve Seç'in 81 ilde 2 bin 400'ün üzerinde bağımsız esnafla hizmet verdiğini söyledi.

Seç'in hem hızlı büyümeyi sürdüreceğini hem de esnafın yanında olmaya devam edeceğini belirten Sekmen, "Öncelikle bir esnafımızın 'Seç' olmayı istemesi önemli. Yani 'Ben bu ortamda daha çok rekabet etmek, mahallemdeki diğer modern veya zincir mağazalar ile bu rekabette müşterilerimi koruyup kazancımı artırmak istiyorum.' diyen bir esnafımızın Seç marketi olmayı istemesi lazım. Böyle bir esnafımıza biz gidip öncelikle modelimizi anlatıyoruz." diye konuştu.

Modelin avantajlarından bahseden Sekmen, şöyle devam etti:

"Bir şekilde esnafımızın bayi olmak istemesiyle beraber sözleşmemizi yapıyoruz. Ondan sonra dönüşüm başlıyor. Biz bu modelle aslında esnafı destekliyoruz. Geleneksel esnafımızı, rekabette zorlanan esnafımızı modern bir perakendeci esnafına dönüştürüyoruz. Bize göre de çok kıymetli bir şey bu çünkü başka türlü esnafın bu rekabette yer almasını sağlamak çok zor. Dolayısıyla rakiplerinin, mahalledeki rakiplerinin çok hızlı büyüdüğü bir ortamda esnafımızı modern bir perakendeye dönüştürerek, yani kurumsal kimliğe sahip bir mağazasının olması, dijital bir altyapıyla siparişlerini vermesi, operasyonu yönetmesi, ödemelerini takip etmesi, müşterilerine kaliteli ürünleri, iyi fiyatlarla sunabilmesi, bunun sadece birkaç başlığı."

Sekmen, modelin en önemli özelliğinin "kazan kazan" olduğuna dikkati çekti.

Esnafın mağazasında kurumsal kimliğe geçişinde önemli kazanımlar elde edeceğini aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"Dijital altyapı sağlıyor, kurulumu yapıyoruz. Bu şekilde ilk adım atılıyor. Ürün portföyünü ve satın alma gücünü esnafımıza da açmış oluyoruz. Yani bir esnaf tek başına gidip bir Yıldız Holding'in perakende şirketi Bizim Toptan veya Şok kadar bir miktar zaten almaz. O fiyata da zaten alamaz. Dolayısıyla biz kendilerini bu gücün bir parçası yaparak daha önce aldıkları ürünleri çok daha uygun fiyata sunuyoruz. Esnafımız artık bu şekilde mahallesindeki rakipleriyle yarışabileceği fiyatlarda malını satabiliyor. Çünkü çok daha uygun oluyor. Kar marjını ve işletmesinin giderlerini düşündükten sonra kendi fiyatını belirleyip orada rekabete bakıyor. Onlarla rekabet edecek şekilde fiyatını koyuyor. Daha uygun fiyatlarla rekabetçi fiyatlarla müşterilerine bunu sunuyor. Dolayısıyla ne oluyor? Aslında daha önce mahalledeki diğer rakiplerine giden müşterilerine 'Siz bana gelin, ben de aynı ürünleri aynı fiyatlarla satıyorum.' diyebiliyor."

Konuşmasının ardından Sekmen, esnafın sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da bir kişi hastane bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bir kişi hastane bahçesinde ölü bulundu
Gürültü yapan komşularına kızdı, 'Daha kötü insanlara satılıktır' yazısı asıp evini satışa çıkardı
YEREL HABERLER Gürültü yapan komşularına kızdı, 'Daha kötü insanlara ...
Hastane bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Hastane bahçesinde ölü bulundu
Tekirdağ'da iş yerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da iş yerinde ve evinde uyuşturucu ele ...
Yoğurt kovası ve dil çubukları kullanarak ördükleri atkı ve bereleri depremzede öğrencilere gönderecekler
YEREL HABERLER Yoğurt kovası ve dil çubukları kullanarak ördükleri ...
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı ...
"Yeni kazılar ışığında Perinthos" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER "Yeni kazılar ışığında Perinthos" paneli düzenlendi
AYM hak ihlali kararı verdi; evin yakınına kurulan balık hali yatırımı iptal
YEREL HABERLER AYM hak ihlali kararı verdi; evin yakınına kurulan ...
Yunanistan'daki tren kazasında ölen makinistin babası, iade edildi
YEREL HABERLER Yunanistan'daki tren kazasında ölen makinistin ...
Anayasa Mahkemesi sitenin yanına balık hali yapılmasında "ihlal" kararı verdi
YEREL HABERLER Anayasa Mahkemesi sitenin yanına balık hali ...
Tekirdağ'da istavritin kilogramı 120-140 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da istavritin kilogramı 120-140 liradan ...
Deprem sonrasında acil durumlarda kullanılmak amacıyla "kimlik kartı" hazırlanması önerisi
YEREL HABERLER Deprem sonrasında acil durumlarda kullanılmak ...
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 ...
Tekirdağ'da gümrük kaçağı 23 telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da gümrük kaçağı 23 telefon ele geçirildi
Tekirdağ'da "14 Mart Tıp Bayramı" töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "14 Mart Tıp Bayramı" töreni düzenlendi
Tekirdağ'da gelinini bıçaklayarak öldüren kayınpeder müebbet hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da gelinini bıçaklayarak öldüren kayınpeder ...
Tekirdağ'da 3 bin 98 TOKİ konutunun hak sahipleri belli oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 bin 98 TOKİ konutunun hak sahipleri ...
Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimi devam etti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Kırgız gelinini öldürüp, testere ile parçalara ayıran kayınpedere 'müebbet hapis'
YEREL HABERLER Kırgız gelinini öldürüp, testere ile parçalara ayıran ...
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda içki, tütün ve elektronik malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda içki, tütün ve ...
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.