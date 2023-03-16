Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market "Esnaf Dostu İş Modeli"ni anlattı

TEKİRDAĞ (AA) - Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market, Tekirdağ'da "Esnaf Dostu İş Modeli"ni anlatmak üzere potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen "2023 Yılı Bölgesel Road Show" etkinliğinin ilk buluşmasında konuşan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, Esnaf Dostu İş Modeli'nin hızla büyüdüğünü ve Seç'in 81 ilde 2 bin 400'ün üzerinde bağımsız esnafla hizmet verdiğini söyledi.

Seç'in hem hızlı büyümeyi sürdüreceğini hem de esnafın yanında olmaya devam edeceğini belirten Sekmen, "Öncelikle bir esnafımızın 'Seç' olmayı istemesi önemli. Yani 'Ben bu ortamda daha çok rekabet etmek, mahallemdeki diğer modern veya zincir mağazalar ile bu rekabette müşterilerimi koruyup kazancımı artırmak istiyorum.' diyen bir esnafımızın Seç marketi olmayı istemesi lazım. Böyle bir esnafımıza biz gidip öncelikle modelimizi anlatıyoruz." diye konuştu.

Modelin avantajlarından bahseden Sekmen, şöyle devam etti:

"Bir şekilde esnafımızın bayi olmak istemesiyle beraber sözleşmemizi yapıyoruz. Ondan sonra dönüşüm başlıyor. Biz bu modelle aslında esnafı destekliyoruz. Geleneksel esnafımızı, rekabette zorlanan esnafımızı modern bir perakendeci esnafına dönüştürüyoruz. Bize göre de çok kıymetli bir şey bu çünkü başka türlü esnafın bu rekabette yer almasını sağlamak çok zor. Dolayısıyla rakiplerinin, mahalledeki rakiplerinin çok hızlı büyüdüğü bir ortamda esnafımızı modern bir perakendeye dönüştürerek, yani kurumsal kimliğe sahip bir mağazasının olması, dijital bir altyapıyla siparişlerini vermesi, operasyonu yönetmesi, ödemelerini takip etmesi, müşterilerine kaliteli ürünleri, iyi fiyatlarla sunabilmesi, bunun sadece birkaç başlığı."

Sekmen, modelin en önemli özelliğinin "kazan kazan" olduğuna dikkati çekti.

Esnafın mağazasında kurumsal kimliğe geçişinde önemli kazanımlar elde edeceğini aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"Dijital altyapı sağlıyor, kurulumu yapıyoruz. Bu şekilde ilk adım atılıyor. Ürün portföyünü ve satın alma gücünü esnafımıza da açmış oluyoruz. Yani bir esnaf tek başına gidip bir Yıldız Holding'in perakende şirketi Bizim Toptan veya Şok kadar bir miktar zaten almaz. O fiyata da zaten alamaz. Dolayısıyla biz kendilerini bu gücün bir parçası yaparak daha önce aldıkları ürünleri çok daha uygun fiyata sunuyoruz. Esnafımız artık bu şekilde mahallesindeki rakipleriyle yarışabileceği fiyatlarda malını satabiliyor. Çünkü çok daha uygun oluyor. Kar marjını ve işletmesinin giderlerini düşündükten sonra kendi fiyatını belirleyip orada rekabete bakıyor. Onlarla rekabet edecek şekilde fiyatını koyuyor. Daha uygun fiyatlarla rekabetçi fiyatlarla müşterilerine bunu sunuyor. Dolayısıyla ne oluyor? Aslında daha önce mahalledeki diğer rakiplerine giden müşterilerine 'Siz bana gelin, ben de aynı ürünleri aynı fiyatlarla satıyorum.' diyebiliyor."

Konuşmasının ardından Sekmen, esnafın sorularını yanıtladı.



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