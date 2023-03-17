Vali Yıldırım'ın "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, Çanakkale'de İtilaf Devletleri'nin "yenilmez armada" denilen dünyanın en güçlü donanması, en modern harp silah, araç, gereç ve cephaneyle donatılmış deniz, kara ve hava ordusuna karşı, Türk ulusunun askerlik yeteneğiyle, imanı, cesaret ve azmiyle üstün geldiğini belirtti.

Yıldırım, Çanakkale Savaşı'nın, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunun en açık göstergesi olduğunu aktararak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebeleri'ni kazandıran bu yüksek ruhtur.' diyerek Çanakkale Savaşı'nı kazandıran ruhu ifade etmiştir. Çanakkale Savaşı'yla Türk ordusu, Balkan Savaşı'ndan sonra gücünü tekrar yedi düvele göstermiştir. Türk ulusu, tarihini süsleyen çok sayıdaki zaferlerine, Çanakkale'de, bütün dünyanın gözü önünde bir yenisini daha ekleyerek eski gücünü ve cengaverliğini koruduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılığın Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşlediğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türk ulusu, Çanakkale'de kazanılan zaferle, kendisinde mücadele edecek gücü ve inancı bulmuş ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla ıslanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak, bu büyük zaferi milletimize armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale Savaşı kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."





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