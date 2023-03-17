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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA

Kapaklı ilçesinde bir manavdan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde bir manavdan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir manava giren 3 şüpheli kasadan 2 bin 750 lira ve bağış kutularını çaldı.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, suça sürüklenmiş 3 çocuğu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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