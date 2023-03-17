Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde bir manavdan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir manava giren 3 şüpheli kasadan 2 bin 750 lira ve bağış kutularını çaldı.
İş yeri sahibinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, suça sürüklenmiş 3 çocuğu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.