Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde bir manavdan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir manava giren 3 şüpheli kasadan 2 bin 750 lira ve bağış kutularını çaldı.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, suça sürüklenmiş 3 çocuğu gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.





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