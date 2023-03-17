Boccia ile sosyalleşen "özel sporcular" şampiyonalara hazırlanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da serebral palsi hastası ve tekerlekli sandalye kullananlar için kurulan boccia takımındaki özel bireyler bu sporu yaparak hem sosyalleşiyor hem de diğer engelliler için rol model oluyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Süleymanpaşa Kent Konseyince ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında 3 ay önce engelliler için boccia takımı oluşturuldu.

Takımda yer alan 5 sporcu, bocciayı öğrendikten sonra haftanın 2 günü üniversitenin spor salonunda antrenörler eşliğinde çalışmalara başladı. Özel sporcular imkan verildiğinde her şeyi başarabileceklerini göstermek istiyor.

Boccia ile sosyalleşme imkanı da bulan sporcular, gelecek aylarda düzenlenecek Türkiye şampiyonasında madalya kazanmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.





- "En ağır engelliler bile bu sporu yapabiliyor"

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Murat Sarılarlı, AA muhabirine, engelli bireylere her zaman fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.

Engellilerin sosyal hayatta daha fazla yer alması için çalıştıklarını belirten Sarılarlı, "Engellilerin hem spor hem de sanat alanında topluma katılımını arttırabilmek için bir çalışmamız vardı. Süleymanpaşa Kent Konseyi projemize olumlu bakarak konuyu Süleymanpaşa Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesine açtı. Sonuç olarak belediye, kent konseyi ve üniversite protokol imzaladı. Protokol neticesinde kurduğumuz 5 kişilik takımımızla çalışmalara başladık." dedi.

Sarılarlı, boccianın tekerlekli sandalye kullanan herkesin yapabileceği bir aktivite olmasının yanı sıra Türkiye'de yeni gelişen bir spor olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ağır engelliler bile bu sporu yapabiliyor. Bu sporun esas amacı motor becerisinin geliştirilmesinin yanında engellilerin topluma daha anlamlı bir şekilde, spor ve sanatla katılması sağlamak. İlk hedefimiz Türkiye şampiyonası. Daha sonraki hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. Engelli sporcuların neler yapabildiğini hem engellilere hem de topluma göstermek istiyoruz."





- "Hedefimiz kendimizi geliştirip şampiyonalara en iyi şekilde katılmak"

Takım oyuncularından Tuncay Özhan da boccia ile hayatlarına yeni bir hareketlilik geldiğini ifade etti.

Çalışmalarının zaman zaman çok eğlenceli geçtiğini aktaran Özhan, "Engelliyiz, evden çıkmamız zor oluyor. Belediyenin engelli araçları ve hocalarımızın sayesinde dışarı çıkıyoruz. Daha önce bocciayı bilmiyorduk. Hocamız bizi ateşledi bu konuda. Öğrenmeye çalışıyoruz, antrenmanlara gelip gidiyoruz. Hedefimiz kendimizi geliştirip şampiyonalara en iyi şekilde katılmak." dedi.

Oyunculardan Sertuğ Bakırcı ise engellilerin sosyal hayatta daha görünür hale gelebilmesi için böyle bir çalışma başlatıldığını, amaçlarının kenti ve ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getirdi.





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