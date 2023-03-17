Tekirdağ'da parklar afet sonrası yaşam olanı olacak şekilde dizayn edilecek

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yapılacak çalışmalarla, kent merkezi ve ilçelerdeki parkların afet durumlarında, içerisinde aşevi, duş ve tuvaletlerin olduğu çadır kent alanlarına dönüştürüleceği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediyenin toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yaraların sarılması için gerekli desteği sağladıklarını söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Bu depremden alınacak derslerle Türkiye'nin deprem politikası değişecektir. Kentsel dönüşüm konusundaki politikası da değişecektir. Deprem sonrası 11 belediyemiz, STK'lar mükemmel bir yardımlaşma ve dayanışma örneği gösterdi. Tekirdağ'ın da bir deprem gerçeği var. Bu depremden sonra deprem konusundaki çalışmalarımızı hızlandırmamız gerektiğini gördük." dedi.

Büyükşehir Belediye Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener de 2014 yılından bu yana kamu binalarının deprem dayanıklılık testlerini yaptıklarını aktardı.

Yener, AFAD ile komisyon kurarak çalışma yaptıklarını ifade ederek, "2017 yılında 258 toplanma alanımız vardı. Şu anda ilçe belediyelerimizin de desteği ile sayımızı 350'ye çıkarttık. Hedefimiz bu sayıları hızla artırmak. Normal zamanlarda vatandaşlarımızın kullandığı parklar yapacağımız proje ile farklı bir modele dönüşüyor. Parkın girişinde afet öncesi ve afet sonrası kullanımla ilgili bilgilendirme panoları olacak. Aşevi, duş, tuvalet ve emzirme alanları gibi bölümlere dönüşecek alanlar yapılacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu da belediyenin "Deprem Yol Haritası" ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, ilçe belediye başkanları ve belediye personeli katıldı.





















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