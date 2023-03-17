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TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Tekirdağ Süleymanpaşa, evinde Anadolu Üniversitesi'ni 36-28 yendi.

Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 19-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı 36-28 kazandı.





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