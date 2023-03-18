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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da öğrenciler için izcilik tanıtım semineri düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan izcilik işbirliği protokolü kapsamında öğrencilere izcilik tanıtımı yapıldı.

Seminerde, Diyanet izci il sorumlusu Mücahit Demirkaya ve lider yardımcısı Ahmet Yasin Kaya, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine sunum yaptı.

Tanıtımda öğrencilere izcilik, izciliğin amacı, nasıl izci olunur konuları hakkında bilgi verildi.

Programın ardından öğrencilerle izcilik oyunu oynandı.

- 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenler, dönemin ruhunu yaşatmak için üzüm hoşafı ve kuru ekmek yedi.

Okul Müdürü Murat Kocabaş, yaptığı açıklamada, 18 Mart ruhunu yaşatmak için öğrencileriyle birlikte üzüm hoşafı ve kuru ekmek yediklerini söyledi.

Öğrencilerin düzenlediği etkinliği kendilerinin de desteklediğini belirten Kocabaş, "18 Mart tarihinin Türk milletinde değişilmez bir yeri vardır. Bizler de bu zaferi kazananlarla bir günlük bile olsa aynı şartlarda yaşayıp, aynı gıdaları tüketmek istedik. Öğrencilerimizle beraber sınıf sorumlularının hazırladığı üzüm hoşafı ile kuru ekmek yedik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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