Tekirdağ NKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2022-2023 yılı Akademik Kurul toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, fakültenin toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yardım faaliyetleri konusunda büyük çaba sarf ettiğini vurguladı.

Şahin, katkılarından dolayı fakülte personeli ve öğrencilerine teşekkür ederek, üniversitenin başarısının artması için akademik yayınların çok önemli olduğunu belirtti.

Dekan Prof. Dr. Tülin Yıldız ve bölüm başkanları, öğrencilere yönelik faaliyetler, akademik ve idari faaliyetler ile gerçekleşmesi planlanan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Rektör Şahin, toplantının ardından "Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" değerlendirmesi kapsamında dereceye giren akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.

Toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Prof. Dr. Murat Taşan ile akademik ve idari personeli katıldı.

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