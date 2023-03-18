Tekirdağ'da depremzede çocuklar etkinliklerle eğlenip moral buldu

TEKİRDAĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Tekirdağ'a gelen ailelerin çocukları için moral etkinliği düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesinin organizasyonunda, kentte misafir edilen aileler çocuklarıyla birlikte, Ahmet Aygün Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Etkinlikte, 4-10 yaş aralığındaki çocuklar bando takımı eşliğinde müzikal gösteri, yüz boyama, akıl oyunları ve geleneksel oyunlar gibi aktivitelere katıldı.

Depremzede çocukların yüzünü güldürmek, endişelerini en aza indirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ilgilendiği çocuklarla bir süre sohbet etti.

Çınar, gazetecilere, kentte misafir edilen depremzedelere yardımlarının sürdüğünü söyledi.

Depremzede çocukların yüzlerini güldürmek için etkinliklerin çok anlamlı olduğunu ifade eden Çınar, "Süleymanpaşa sınırları içerisinde 3 bin kadar depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu vatandaşlarımızın 400'e yakın çocukları olduğunu öğrendik. Biz de anasınıfı ile ortaokul çağındaki çocukları alarak onların o kötü günlerini bir nebzede olsa unutturabilmek için burada bir sosyal etkinlik faaliyeti düzenledik. Onları ne kadar mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Katılımda çok güzel. Çocukların gözünde gördüğümüz o mutluluk gerçekten de bizi daha da fazla mutlu ediyor. İnşallah yaraları hep beraber saracağız." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.