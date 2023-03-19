Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 34 araçla filosunu güçlendirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaların aksamaması amacıyla filosuna 34 yeni araç daha kattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yangınlara hızlı müdahale etmek için 6, cenaze nakillerinde kullanılmak üzere 9 ve hizmet aracı olarak kullanılmak üzere 19 araç alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, iş güçlerini hafifletecek teknolojik araç gereç, malzemeleri belediyeye kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Araç filosunu güçlendirmeye devam edeceklerini aktaran Albayrak, "İlçelerimizde etkin ve verimli bir şekilde hizmet verebilme imkân ve kabiliyetimizi her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Bugün 20 milyon lira yatırımla 34 aracı bünyemize kattık. Her geçen gün büyüyor ve güçleniyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti en hızlı bir şekilde ulaştırma adına bundan sonra da araç filomuzu genişletmeye, yeni ve donanımlı araç filomuzla birlikte vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.









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