TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Altınova Mahallesi'nde kapalı pazar yeri çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Yüksel, ramazan ayının ilk haftasında kapalı pazar yerinin hizmete açılacağını belirtti.

İlçede vatandaşlara modern ve konforlu hizmet alanları sunma gayreti içerisinde olduklarını aktaran Yüksel, "Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu kapalı pazar yeri, içinde yer alan sosyal hizmet alanları sayesinde olası bir afette, toplanma ve barınma alanı olarak da kullanılabilecek özelliktedir. Diğer mahallerimizde de kapalı pazar yeri projelerimizi hayata geçireceğiz. Tüm mahallelerimizi yıl sonuna kadar kapalı pazar alanlarına kavuşturmuş olacağız."ifadelerini kullandı.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yetkin Özer, Uzman Gamze İnan Sarıca, Uzman Nihan Erşan ve Uzman Ali Sinan Sert, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu.

Özer, Sarıca, Erşan ve Sert kurumlar arası işbirliğinde verdiği destekten dolayı Mümin Şahin'e teşekkür ettiler.

Rektör Şahin, görüşmelerinde misafirlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.





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