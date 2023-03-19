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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Sağlık Müdürü Denizhan Türkmen'i ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Türkmen'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu, müdürlüğün yaptığı çalışmalar ele alındı.

Türkmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Güler'e teşekkür etti.

- Tekirdağ'da değerlendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da mesleki ve teknik eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.



Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında düzenlenen toplantıda, sunumlar yapıldı, mesleki ve teknik eğitimde yapılan çalışmalar ele alındı.



Toplantı yapılan değerlendirmeyle sona erdi.



- Vali Yıldırım'dan taziye ziyareti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, vefat eden Piyade Sözleşmeli Er Volkan Demir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Marmaaraereğlisi ilçesinde Demir’in ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Yıldırım'a ziyaretinde Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ve ilçe protokolü de eşlik etti.

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