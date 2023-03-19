Tekirdağ NKÜ Veteriner Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Fakültesi 2022-2023 yılı Akademik Kurul toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Fen Edebiyat Fakültesi toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, Fakültenin her geçen gün geliştiğini ve önemli işlere imza attığını vurguladı.

Şahin, katkılarından dolayı fakülte personeli ve öğrencilerine teşekkür ederek, üniversitenin başarısının artması için akademik yayınların çok önemli olduğunu belirtti.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eray Aktuğ, öğretim üyelerinin akademik faaliyetleri, idari yapı ve akademik yayınlara ilişkin sunum yaptı.

Prof. Dr. Gülsüm Özkan da fakültenin akademik gelişim süreci, öğrencilere yönelik faaliyetler, akademik faaliyetler ve yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Gülsüm Özkan ile akademik ve idari personeli katıldı.

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