Tekirdağ'da 300 ördek doğaya salındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Avcılık, Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu (TRAKAF) üyeleri temin ettikleri ördekleri doğaya bırakmak amacıyla Hayrabolu ilçesinde bir araya geldi.

Hayrabolu Göleti'nde düzenlenen törende, TRAKAF Başkanı Çetin Karakoç, 'Doğada yaban ile buluşuyor' projesi kapsamında 300 ördeği doğaya saldıklarını söyledi.

Amaçlarının doğayı korumak ve zenginleştirmek olduğunu ifade eden Karakoç, avcıların her zaman doğaya ve yaban hayvanlarına karşı gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti.

Avcılardan Yusuf Şingül ise yaban hayatının üremesi için çaba harcadıklarını söyledi.



Programda Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ördekler doğaya salındı.

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