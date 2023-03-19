Tekirdağ'da otomobille biçerdöverin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K'nin kullandığı 22 AL 004 plakalı otomobil ilçe çıkışında İ.Y. idaresindeki biçerdöverle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Hasibe K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü H.K. ile aynı araçta bulunan Ş.K. sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.









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