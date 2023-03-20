Tekirdağ'da minibüsçüler güzergah değişikliğini kontak kapatarak protesto etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler güzergah değişikliğini protesto amacıyla Büyükşehir Belediyesi binası çevresinde bir süre kontak kapattı.

Minibüsçüler, güzergah değişikliği nedeniyle belediye önünde eylem yaptı.

Tekirdağ Şehiriçi Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Yasin Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) alınan kararın mağduriyet yaşattığını söyledi.

Belediyenin 7 yıl önce taşıma sistemine geçilirken kendilerine hat güncellemesi yapılmayacağı vaadinin olduğunu ileri süren Güler, "Bu kararın haksız olduğunu düşünüyoruz. Belediye Başkanından bu konuyla alakalı açıklama bekliyoruz." dedi.

Kooperatif üyesi bir şoför de alınan kararla meslektaşlarıyla karşı karşıya getirildiklerini savunarak, karardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Bir süre kontak kapatarak belediye civarında bekleyen minibüsçüler daha sonra bölgeden araçlarıyla ayrıldı.

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