Süleymanpaşa Millet Bahçesi yakında açılacak

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Millet Bahçesi projesini yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 70 dönüm arazi üzerine kurulacak Millet Bahçesi'nin yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanlar, çocuk parkları ve sahil düzenlemesi ile ilçeye değer katacağı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşların geniş bir sosyal alanın keyfini çıkaracağını belirtti.

Millet Bahçesi'nin spor alanları, yürüyüş yolları ve oyun parkları gibi birçok farklı sosyal aktivite alanını barındıracağını aktaran Yüksel, "Trakya'nın tek Millet Bahçesi Süleymanpaşa'da çok yakında açılıyor. Altınova Mahallemizde inşa edilen Millet Bahçesi'nde gelinen aşamayı ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Kısa süre içinde hizmete açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.





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