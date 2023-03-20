Çorluspor 1947'de hedef şampiyonluk

TEKİRDAĞ (AA) - Bölgesel Amatör Ligi 11. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, Tekirdağspor galibiyetinin ardından şampiyonluğa biraz daha yaklaştıklarını söyledi.

Gümüş, yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında güçlü rakipleri Tekirdağspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiklerini anımsattı.

Bu farklı galibiyetin takıma çok güzel bir hava kattığını belirten Gümüş, "Sahamızda güçlü rakibimiz Tekirdağspor'u farklı bir skorla yendik. Başta teknik heyetimiz olmak üzere bütün oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Bunun yanında çok güzel bir müsabaka oldu. Bu galibiyet şampiyonluk yolunda bize çok güzel bir katma değer sağladı." dedi.

Gümüş, ligde 43 puan ile ikinci sırada yer aldıklarını belirterek, "Adım adım şampiyonluğa yaklaşıyoruz. Takımımızın genel durumu gayet iyi. Önümüzdeki hafta dışarıda Serdivanspor ile maçımız var. O maç için hazırlıklarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz." diye konuştu.





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