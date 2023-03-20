Tekirdağ'da depremzede çocuklar spor kurslarına katılıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da misafir edilen depremzede çocuklar, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SBUAM) bünyesinde açılan kurslarda moral buluyor.

Basketbol ve voleybol kurslarına katılan yaklaşık 20 depremzede çocuğun fiziksel özelliklerinin, becerilerinin ve sosyal iletişim özelliklerinin geliştirilmesi ve eğlenceli saatler geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor.

SBUAM Müdürü Doç. Dr. Umut Canlı, AA muhabirine, kentte misafir edilen depremzede ailelerin çocukları ile NKÜ akademik ve idari personelin çocuklarına kurs verdiklerini söyledi.

Anaokulu ve ilkokul düzeyindeki çocukların kurslara katıldığını anlatan Canlı, "Çocuklarımızın sosyal iletişim özelliklerinin gelişmesine, farklı ortama adapte olmalarına yardımcı olmak için gayret gösteriyoruz. Kurslarımızın temel hedefi bu. Yeni ortama alışma, yeni arkadaşlar edinme, sosyal faaliyetlerini geliştirme noktasında, bu tür kurslarla adaptasyonlarını hızlandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Merkezin genel koordinatörü Alparslan Akarçeşme de merkezde çocuklara daha çok eğitsel oyunlar oynattıklarını dile getirdi.

Akarçeşme, çocukları sosyal hayata hazırlarken, düzenledikleri kurslarla aileleri de bir araya getirdiklerini kaydetti.





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