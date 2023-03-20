TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği tarafından Ergene Belediyesi ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen turnuva, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı ile açık kategorilerde yapıldı.



Her kategoride ilk 3 dereceye giren sporculara ve ilk 3 bayan sporcuya madalyalarının verildiği turnuvaya 200'e yakın sporcu katıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan tüm sporcular ile ailelerine teşekkür etti.



Yüksel, şunları kaydetti:



"Biliyorsunuz yakın zamanda ülkemizi derinden sarsan bir deprem felaketi yaşadık. Bizler de Ergene Belediyesi olarak yaralarımızı birlikte sarmak için kolları sıvadık. Depremlerin etkilediği illerden ilçemize gelen afetzedeleri düzenli olarak ziyaret ediyor, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında duyarlı ve hayırsever halkımızın da desteği ile gereken yardımları sağlıyoruz. Turnuvaya katılacak çocuklardan ve ailelerinden ülkemizin sadece bir bölgesini değil tamamını ilgilendiren deprem felaketinden etkilenen çocukların yaralarını sarmak ve acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için turnuvaya gelirken deprem bölgesine gönderilmek üzere yanlarında oyuncak getirmelerini de rica etmiştik. Şimdi görüyorum ki anne babaları gibi geleceğimizin teminatı çocuklarımız da afetzede arkadaşları için yanlarında çok sayıda oyuncak getirdiler. Bizler de bu oyuncuları kısa sürede depremzede ailelerin çocuklarına ulaştıracağız''

Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı ile Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Aylin Aydoğdu Ayhan tarafından takdim edildi.

- Yapılandırma ödemelerinde son gün 31 Mart

7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların 14 ve 10. taksit ödemeleri 31 Mart 2023 Cuma günü sona erecek.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, yaptığı yazılı açıklamada, emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergisi gibi 7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 14. ve 10. taksit ödemelerinin 31 Mart 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların belediyeye olan geçmiş yıllara ait vergi borçlarını 7256 ve 7326 sayılı kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırdıklarını ifade eden Kum, söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için vatandaşların 31 Mart 2023 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmalarının gerektiğini kaydetti.

Kum açıklamasında, "Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler. Veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önüne alınarak ilgili ödemelerin son güne bırakılmaması konusunda da vatandaşlarımızı uyarıyorum." ifadelerini kullandı.





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