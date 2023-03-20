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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin,Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, NKÜ Rektörü Şahin'e başarı diledi.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'dan okul ziyareti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa Hacıilbey Ortaokulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okul idarecilerinden bilgi alan Ulusan, eğitim öğretim konuları hakkında öğretmenlerle toplantı yaptı.

Sınıfları ziyaret edip öğrencilerle sohbet eden Ulusan, verimli ve başarılı bir dönem geçirmelerini temenni etti.

- Tekirdağ'da şap hastalığına karşı aşılama devam ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre vatandaşların şap hastalığına karşı aşılama yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Şap hastalığının büyük ekonomik kayıplar doğurabildiği belirtilen açıklamada, görevli veteriner hekim ve sağlık teknisyenlerinin ilçelerde aşılama çalışmasına devam ettiği kaydedildi.





















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