Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon kapsamında, bir eve düzenlenen baskında 4.80 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1120 lira nakit para ele geçirildi.

T.A. gözaltına alındı.





- Marmaraereğlisi'nde kaçak cep telefonu operasyonu

Marmaraereğlisi ilçesinde, polisin düzenlediği baskında kaçak cep telefonu ve malzemesi ele geçirildi.

Cedit Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen baskında 10 akıllı cep telefonu, 11 tuşlu cep telefonu, 4 akıllı saat, 24 telefon aksesuarı ele geçirildi.

T.E'ye 5607 ve 5809 sayılı kanunlara muhalefet kapsamında adli işlem yapıldı.





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