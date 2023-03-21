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Tekirdağ'daki tren kazası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

AA

Tekirdağ'daki tren kazası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda görülen 14. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, TCDD Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, bakım servis müdürü Mümin Karasu, bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı Levent Meriçli, TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin, kaza sonrası TCDD ve Meteoroloji Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile ilgili yazdığı müzekkereye, TCDD'nin iki kurum arasında bir protokol olmadığı şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Tanıklar, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Vekili Yasin Baba ve Edirne 15. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Tuncay Kahraman Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Tanık Baba, kaza olduğu yıl jeoloji mühendisi olarak görev yaptığını söyledi.

Baba, tren kazası sonrası olay yerine gitmediğini ve kazayla ilgili çalışmalara katılmadığını belirterek, "Kazanın, yağıştan dolayı menfez çöktüğü için trenin raydan çıkmasından dolayı olduğunu biliyorum. Kazanın olduğu hat ile ilgili bize önceden bir sorun olduğu bildirilmedi. Kaza olan bölgede, hatta bir görevim olmadı. Bazı evraklarda görevim gereği sadece imzam var." ifadelerini kullandı.

Tanık Kahraman da kaza olduğu gün yıllık izinde olduğunu dile getirdi.

Kahraman, yetkili müdürünün talimatı üzerine kaza olan bölgeye gittiğini kaydederek, "Kaza olan bölgede sadece yolun açılması ile ilgili görev aldım. Kazanın şiddetli yağıştan dolayı meydana geldiğini biliyorum. Kazanın olduğu bölge kendi sorumluluğumda olmadığı için orada herhangi bir turne görevi yapmadım. Bölgede 2008-2011 yıllarında bütün üst yapı yenilendi ama alt yapıda yenilenme olmadı. Sorumlu olduğumuz bölgede hafta sonları nöbetçi ekip bırakılması gibi bir uygulamamız yok. 1. Bölge Müdürlüğünde nöbetçi oluyordu." diye konuştu.

Kazada oğlunu kaybeden Mısra Öz de söz alarak tanıkların, kazanın yaşandığı yerde alt yapının yetersiz olduğunu dile getirdiklerini belirterek, "Altyapı için çalışma yapılması gerekiyordu, bu zahmetli bir işti. Bunu söylüyorlar." dedi.

Mahkeme heyeti, kazanın olduğu tarihte 1. Bölge Müdürlüğünde trafik güvenliğine ilişkin nöbetçi ekip kurulup kurulmadığı, kurulmuşsa kimlerden oluştuğuna, görevlerinin neler olduğuna dair dayanak belgelerle birlikte bildirilmesi ve Yol Bakım Onarım Müdürlüklerinde Ocak-Temmuz 2018 tarihleri arasında onaylanmış turne cetvellerinin gönderilmesi için TCDD'ye müzekkere yazılmasına karar verdi.

Duruşma 19 Temmuz 2023'e ertelendi.

Öte yandan, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.

Kazada kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Bilgin, adalet için mücadele ettiklerini, 5 yıldır haklarını aramak ve adaletin yerini bulması için duruşmaları izlediklerini dile getirdi.

- Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

9 Eylül'de de Çorlu'da meydana gelen tren kazası kapsamında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan Nihat Aslan, Levent Meriçli, Mümin Karasu, Levent Kaytan, Nizamettin Aras, Burhan Ortancıl, Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

Dava kapsamında TCDD 1. Bölge Müdürlüğünde Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu 10 Ekim 2022'de tutuklanmış, itiraz üzerine Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Kasım 2022'de Karasu'nun yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar vermişti.

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