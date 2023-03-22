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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA

Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, ilçedeki camilerde ramazan hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Müftülük binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Haliloğlu, ülkede Kovid-19 salgınının ardından deprem sıkıntısının yaşandığını anımsattı.

Ramazan ayının bu sıkıntıların aşılmasına vesile olması temennisinde bulunan Haliloğlu, "Ramazan ayı geldi ve ilk teravih namazımızı ilçemizdeki camilerimizde kılacağız. Bizler, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizlere ilettiklerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu yıl ramazan ayı temamız yardımlaşma ve dayanışma. Bizler ramazan ayı hazırlıklarımızı tamamladık. Camilerimizde gerekli temizlik ve düzenlemeleri yaptık." dedi.

Haliloğlu, ramazan ayı boyunca teravih, mukabele, iftar ve diğer programların devam edeceğini belirterek, "Depremzedelerimize yönelik manevi danışmanlık hizmetlerimiz de ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor. Depremzedelerimize, ayni ve nakdi yardımlarımızı iletiyor, onların yanlarında olduğumuzu unutturmamaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Haliloğlu, Çorlu'daki cami sayısının az olduğunu dile getirdi.

İlçede 56 cami ve 175 din görevlisinin olduğunu aktaran Haliloğlu, "Bunların yanında 70 Kur'an kursu hocamız görev alıyor. İlçemizde nüfusa oranla cami sayımız az. 5 bin kişiye bir cami düşüyor. Ertuğrul Gazi Camisi'nin yapımı bitmek üzere." ifadelerini kullandı.

- Osman İnan yaşlıları ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla 103 yaşındaki Rahime Günay ve 100 yaşındaki Recep Soylu'yu evlerinde ziyaret etti.

İnan, yaptığı açıklamada, ilçedeki yaşlıları ziyaret edip hayır dualarını aldıklarını belirterek, "Geçmişin tecrübesi ile bizlere yol gösteren, her zaman dualarına ihtiyaç duyduğumuz başımızın tacı kıymetli büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutladık. Onların isteklerini, sıkıntılarını dinledik. Onların rahat bir yaşam sürmesi bizlerin de manevi anlamda rahat etmesi demektir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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