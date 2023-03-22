Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda Çınarlı Mahallesi'nde T.A'nın evinde arama yaptı.
Aramada, 54 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 750 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.