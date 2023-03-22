Tekirdağ'da depremzedelere yönelik yardım ve destekler devam ediyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde depremzedelere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ailelere yönelik çalışma yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ilçede misafir edilen yaklaşık 3 bin depremzede aileye ramazan ayı öncesi erzak desteği sağlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, depremzede aileler için aylık temel erzak paketleri hazırladıklarını belirtti.

Ailelere marketlerde kullanabilecekleri alışveriş kartlarını da teslim ettiklerini aktaran Yüksel, "Asrın felaketini en acı şekilde yaşamış, evlerini, yurtlarını, sevdiklerini geride bırakarak Süleymanpaşa'mıza gelen vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Misafir olarak kaldıkları evlerinde ziyaret ettiğimiz depremzede vatandaşlarımıza, ramazan kumanyalarını ve market ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş kartlarını teslim ettik." ifadelerini kullandı.









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